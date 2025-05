Superar não é fácil, mas este 7 passos ajudam você a esquecer um amor

Ao desejar começar um novo relacionamento, é importante que o término tenha sido superado, para se entregar por inteiro. Investir tempo em atividades variadas, com amigos e em cuidar de si é que contribui para a superação.

Pessoas que não sabem ficar bem sozinhas dificilmente preenchem o coração com outras coisas. Isso não é positivo, porque não se pode jogar nas costas do outro as responsabilidades que ser feliz implica.

2. Não se transforme em "stalker"

Procurar notícias do ex através de amigos em comum ou ficar controlando seus passos nas redes sociais são formas de paralisar a própria vida. Se acabou a relação, olhe para frente e invista no novo. É um padrão de comportamento muito comum romper um relacionamento e continuar a se sentir no controle dele. Se transformar em "stalker" seria uma maneira destrutiva de dar continuidade à relação. Ao bisbilhotar a rotina alheia, deixamos a própria vida em suspenso, de escanteio.

3. Pare de alimentar a culpa pelo fim

A raiva e a frustração de ver os planos amorosos ruírem podem levar a uma visão distorcida dos acontecimentos. Não é raro assumir o papel de vítima -para chamar a atenção, para transformar o outro em vilão ou por puro comodismo. É bom ter cuidado para não se culpar excessivamente nem assumir a responsabilidade plena pelo fim da relação, afinal, um relacionamento é construído por duas pessoas que têm defeitos e qualidades. O comportamento contrário também é prejudicial. Jogar a culpa no outro piora a situação. Se a pessoa não toma ciência dos próprios problemas e da sua parcela de culpa e responsabilidade no término, não consegue se desvencilhar do passado.