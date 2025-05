Rejeição na Globo levou à criação do Porta, diz Gregório: 'Humor escroto'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator e roteirista Gregório Duvivier falou sobre a criação do "Porta dos Fundos".

Ele contou como a saída da Globo levou ao canal. "Estava todo mundo na Globo. A gente tentava emplacar mil frentes. O que a gente tinha um tesão de fazer que era um humor escroto, uma acidez descomunal e a Globo não deixava passar. O Porta começa com esquetes que a Globo não aprovou. Por isso tem esse nome, Porta dos Fundos."

