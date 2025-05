Balada com 700 mães? Elas fazem festas pra curtir sem filhos ou julgamentos

Com a mesma intenção, Monise, que mora em Vinhedo, criou outro grupo em 2023: o Solta o Coque. "É aquela máxima: nasce uma mãe, nasce um coque", lembra a idealizadora do projeto focado em proporcionar uma noite para que as participantes possam desfazer o penteado e dançar, cantar, conversar, sem seus pequenos por perto. "Não é algo inovador, mas é algo necessário", diz.

Mães em evento do grupo Solta o Coque Imagem: Divulgação

A ideia de Polyana, empresária e mãe de Miguel, 14, e Murilo, 10, nasceu em um grupo de e-mail, quando ela buscava a escolinha ideal para o filho mais velho depois da licença-maternidade. Do e-mail, a conversa entre as mães foi para o Facebook e, um ano depois, Polyana organizou um encontro num buffet. A primeira festa foi suficiente para pedirem mais, e desde então o movimento atrai mais amigas de amigas de amigas. "Os homens queriam o dia do futebol, a gente queria o nosso dia."

Para Monise, a necessidade de trocar sobre a realidade materna começou quando ela, hoje mãe de três - os gêmeos Bernardo e Théo, 6, e Pedro, 4 - teve dificuldade em engravidar. Durante a Fertilização in Vitro (FIV), a sensação era de que os conteúdos sobre maternidade na Internet eram fantasiosos demais. Quando se tornou mãe, sentiu que a desinformação piorou.

Senti uma falta de honestidade. No Instagram é muito bonito, mas a realidade vem como pancada. Fui entendendo que não dá para ser assim, né? Não dá para falar numa maternidade leve, falar que não é difícil, não ter tempo para o respiro. Monise Maroço Garcia, 39, mãe e idealizadora do movimento Solta o Coque

Trocando com outras mulheres reais, Monise ficou mais leve para cuidar dos filhos. "Quando estava me encaixando com os gêmeos, voltando ao controle, o Pedro nasceu. Mas aí o maternar foi muito mais leve porque eu já tinha entendido que está tudo bem se eu quiser sair com meu marido e nesse dia dar fórmula. Existe uma vida além do que é imposto", conta.