Paciente relata constrangimento em exame de mama em SP: 'Aqui só tem homem'

Profissionais mulheres só atenderam Raquel no momento do exame. "Fui muito bem atendida, mas na hora de sair da sala, pedi para chamarem meu marido." Saulo só acompanhou a esposa no final do exame. "Ele [o profissional], em vez de me pedir desculpa, falou com o Saulo para se explicar. Dei 'piti', já estava fora de mim."

Denúncia

Raquel registrou denúncia e boletim de ocorrência. De forma online, ela relatou o caso para a ouvidoria do Grupo Fleury, responsável pela rede de laboratórios a+ Medicina Diagnóstica, onde o caso ocorreu, e também na Polícia Civil.

Grupo entrou em contato com ela. A fisioterapeuta disse que recebeu uma ligação da coordenadora da ouvidoria do Fleury, pedindo desculpas para ela e para o marido, dizendo que esse não é o padrão de atendimento da empresa.

Ainda na terça-feira, Raquel foi ouvida pela coordenadora da unidade. "Ela também falou que não era o procedimento correto, que ia passar orientação para esse profissional que tinha agido de forma incorreta. Ela assumiu que estava errado, que não podia acontecer, e disse que ele estava em treinamento."

Posicionamento do Grupo Fleury. Em nota à reportagem, a+ Medicina Diagnóstica disse que entrou em contato com a cliente e que a "conduta equivocada" não reflete as práticas do grupo. Leia a nota na íntegra, que cita uma lei estadual de São Paulo sobre o mesmo assunto: