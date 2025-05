15 fatos sobre as sex shops: história, curiosidades e o papel das mulheres

3. A iniciativa de Beate estimulou a criação de novas sex shops pelo mundo. Até países conservadores como a Rússia e a China passaram a permitir e legalizar o novo modelo de comércio a partir dos anos 1990. Por incrível que pareça, tida como como um dos países mais liberais do planeta, a França só ganhou sua primeira loja erótica em 2001, em Paris.

4. Além da loja de Beate, outra referência mundial no mercado erótico é a Good Vibrations, inaugurada em 1997 em São Francisco, nos Estados Unidos. Especializada em vibradores, provocou furor ao apresentar, na época, uma gama variada de modelos, formatos, tamanhos e funções. E também foi criada por uma mulher, Joani Blank (1937-2016), que desejava oferecer uma alternativa às lojas do sexo decadente e dominadas por homens que antes eram a norma nos EUA. Na época, ela trabalhava na escola de medicina da Universidade de São Francisco com mulheres que não tinham orgasmos e encorajou-as a experimentar os vibradores. Outro feito e tanto: Joani inventou seu próprio strap-on com vibrador, o vibrador borboleta, que destacava a estimulação do clitóris, algo que precedeu muitos dos vibradores focados em clitóris. Ela ainda fundou uma editora com foco na sexualidade e até escreveu um livro sobre sexo para as crianças. Hoje, a Good Vibrations ainda é uma das maiores e mais emblemáticas do ramo.

5. A partir dos anos 1990, a Internet revolucionou o mercado de produtos eróticos com as vendas on-line. O interesse por vibradores, algemas e afins cresceu ainda mais com o sucesso do seriado "Sex and the City", em que as quatro protagonistas falavam abertamente sobre sexo —e transavam muito, experimentando de tudo. O vibrador The Rabbit foi muito procurado depois que surgiu em um episódio.

6. Nos anos 1980, poucas mulheres atreviam-se a entrar numa sex shop por aqui. Uma das razões é que muitas lojas eram mais frequentadas pelo público masculino em busca dos shows das cabines de peep show. Nos anos 1990, o sucesso de "Sex and the City" impulsionou a criação de várias butiques mais requintadas destinadas somente às mulheres. Hoje, cerca de 90% das vendas de sex shops são realizadas via e-commerce.

7. Em 1974, a estilista inglesa Vivienne Westwood inaugurou a Sex, butique em Londres com pegada sadomasoquista que vendia roupas de borracha, couro para amarrações e sapatos bizarros. A loja era decorada com chicotes, correntes, máscaras, grampos para mamilos e até uma cama hospitalar coberta com um lençol de borracha.

8. O dia 31 de julho é considerado o Dia do Orgasmo. A data foi criada por sex shops britânicas em 1999 para debater a necessidade de uma vida sexual mais satisfatória. O primeiro slogan comemorativo da data foi "Atinja, não finja", pois, de acordo com pesquisa realizada na Inglaterra, na época, pelo menos 80% das inglesas não conseguiam chegar ao orgasmo.