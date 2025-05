Veja 9 famosos que admitiram publicamente que sofrem com o vício em sexo

O ex-marido de Katy Perry contou ter transado com 80 mulheres em um mês Imagem: Getty Images

8. Russel Brand

O ex-marido de Katy Perry contou ter transado com 80 mulheres em um mês, justificando que, com fama dinheiro, era impossível não se deixar levar pelo combo sexo e drogas. Ele acabou se internando em um centro de tratamento de dependência sexual na Filadélfia para tratar sua condição. Em abril de 2025, foi formalmente acusado de múltiplos crimes sexuais no Reino Unido, incluindo estupro e agressão sexual, relacionados a incidentes ocorridos entre 1999 e 2005. Também enfrenta um processo civil nos EUA por suposta agressão durante as filmagens do filme "Arthur".

Em 2017, o ex-protagonista de"House of Cards" entrou em um programa de reabilitação para viciados em sexo Imagem: Getty Images

9. Kevin Spacey

Em 2017, após várias acusações de assédio sexual, o ex-protagonista do seriado "House of Cards" entrou em um programa de reabilitação para viciados em sexo na clínica de luxo The Meadows, no Arizona (EUA). Apesar de ter sido absolvido de nove acusações de crimes sexuais em 2023, Kevin enfrenta um novo processo civil por agressão sexual movido por um ex-ator mirim no Reino Unido. Recentemente, foi homenageado em Cannes, o que gerou controvérsias devido às acusações passadas