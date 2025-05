Quando é que você se sente mais sexy? Sensualidade vem de ser autêntico

Cris também abriu o jogo e confessou que amadurecer tem sido importante para potencializar sua energia sensual.

"Estou em um momento da minha vida que estou me entendendo comigo mesma. A maturidade tem me trazido isso e eu estou me sentindo muito sensual, bonita. Me olho no espelho e sinto tesão por mim. E não é só o corpo, tem uma segurança que faz eu me sentir mais sensual", afirmou.

Se você não está em um momento de conexão com sua sensualidade, não se preocupe. Marcela deu a letra sobre como essa energia também está relacionada a fases da nossa vida.

"Sensualidade vem de ser autêntico. É uma energia que vive na gente, que vai ser ativada de diferentes formas, mas ela é resgatável, e esse resgate é com o contato com o próprio corpo", afirmou.