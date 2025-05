Gregório Duvivier lamenta fim do humor na Globo: 'Não querem correr risco'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator e roteirista Gregório Duvivier lamentou o fim dos programas de humor na Globo.

Gregório pontuou. "Ela [a Globo] está modernizando, mas ao mesmo tempo não. A Globo não entendeu o potencial do humor. Acha que é uma coisa que está na internet. Tem algo no humor em que a graça dele está no risco e eles não querem correr risco. Uma emissora daquele tamanho sem programa de humor..."

Rejeição na Globo levou à criação do Porta, diz Gregório: 'Humor escroto'