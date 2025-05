Botão de pânico, IA e alerta de Pix: o que o Tinder tem e quase ninguém usa

"Esse trabalho foi feito em parceria para garantirmos que os recursos oferecidos estejam alinhados com o contexto e as necessidades do Brasil", conta Roth, que falou com exclusividade a Universa.

Diversas formas de segurança

Cerca de 34 milhões de contas já foram banidas do Tinder por não seguirem as regras do aplicativo. E não é necessária uma denúncia para isso ocorrer. Um time de especialistas, com o apoio da inteligência artificial, consegue identificar sinais de que uma conta não está em busca de um relacionamento genuíno.

Uma das formas é pelo telefone. Se alguém afirma ser de São Paulo, mas utiliza um número da Tailândia, por exemplo, o sistema consegue detectar a incoerência. Nesses casos é exigida uma "comprovação de identidade", na qual a pessoa deve enviar uma foto com um documento. O fraudador não consegue concluir essa etapa.

Tinder lança guia de segurança online com o projeto Justiceiras Imagem: d3sign;

A confirmação de identidade é opcional —uma forma de evitar a exclusão de pessoas trans que ainda não tiveram seus documentos atualizados—, mas, segundo a empresa, tem se tornado cada vez mais comum entre os usuários.