'Ele me tirou mais de R$ 300 mil': o que é o estelionato sentimental

A defesa de Leonardo disse, em nota, que "nega veementemente a prática de qualquer ato ilícito que lhe tenha sido imputado".

Reitera-se, ainda, o compromisso com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o respeito a presunção de inocência, garantia fundamental assegurada a todo cidadão até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. A defesa confia plenamente na Justiça e acredita que, ao final do processo, a verdade dos fatos prevalecerá, com o consequente reconhecimento da inocência do senhor Leonardo.

Rodrigo Marck's Mendes Cardoso de Oliveira, advogado de Leonardo, em nota

Estelionato sentimental

"Estelionato é quando alguém obtém uma vantagem para si ou para terceiro, por meio de um ato ilícito ou de uma fraude", diz a advogada Cecilia Mello. A pena base vai de um a cinco anos e o artigo do Código Penal é o popularmente conhecido 171.

Já estelionato sentimental é quando uma pessoa causa além de um prejuízo financeiro: cria um trauma emocional na vítima. Mas, na lei, isso não é visto como um agravante para o crime e é tratado como um estelionato simples.

O Projeto de Lei 69/25 busca tipificar o estelionato sentimental como crime de alto potencial ofensivo. Ele também tem como objetivo o tornar um delito separado e aumentar sua pena de quatro a 10 anos de reclusão em regime fechado, criando o artigo 171A no Código Penal.