Compersão: o que é o termo da não-monogamia que se opõe ao ciúme?

Camila, 38, é psicanalista, não-monogâmica e usa suas redes sociais para falar sobre o que estuda e vivencia numa jornada que também é de autodescobrimento. A cearense, que hoje mora em Florianópolis, começou a desbravar uma abertura na relação durante a pandemia. Ela, sua filha e Thiago estiveram próximos, morando juntos no isolamento, que moveu questões sobre individualidade, liberdade e desejos.

O casal começou a estudar juntos a não-monogamia, mas demorou a pôr em prática, pois sempre havia um motivo pra adiar o "risco". Um tempo depois daquela cena com Thiago dançando, Camila estava em uma festa, se interessou por uma pessoa e chegou em casa disposta a retomar o assunto e desbravar a liberdade.

"Já adianto que é necessário, sim, uma certa maturidade do casal pra trazer isso e poder lidar com isso", diz a psicanalista. "Mas nesse dia, especificamente, eu falei pra ele: 'Olha, eu não quero ficar tendo que passar por um perrengue de estar adiando uma coisa. Hoje poderia facilmente ter ficado com uma pessoa e ter voltado, ter chegado em casa e compartilhado com você", acrescenta Camila.

A psicanalista Camila Vasconcelos, de 38 anos Imagem: Arquivo Pessoal

Entre beijos, dates e até namoros, Camila e Thiago hoje vivem relações paralelas e, apesar de o caminho ser cheio de obstáculos, relatam suas experiências nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Entre eles, um vídeo sobre compersão viralizou.

Camila deixa claro que essa sensação não é algo que sempre virá, e nem deve ser assim.