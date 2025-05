Usar hormônio aumenta risco de trombose? Ginecologista esclarece tabus

Segundo Maga, há outras condições que atribuem muito mais risco ao desenvolvimento de trombose do que o uso de hormônios.

"Quando a gente coloca na balança, a gravidez tem mais risco de trombose do que o uso do contraceptivo. Mesmo algumas pílulas que podem levar a um aumento de risco, o risco não é tão grande", explicou.

Para o médico, o mais importante é sempre individualizar o tratamento. "A mulher hoje em dia está no centro do cuidado, a medicina aprendeu com as mulheres. Com mais mulheres na medicina e na indústria, hoje as preferências da paciente são colocadas em pauta", ressaltou.