TransPreta fala de avó com Alzheimer: 'queria me reconhecer como eu era'

A emoção tomou conta da nona edição do Universa Talks, que aconteceu em São Paulo no dia 17 de maio, quando Giovanna Heliodoro, a TransPreta, falou da sua relação com Dona Preta, a sua avó diagnosticada com Alzheimer, e do poder dos afetos e das memórias compartilhadas entre as mulheres da mesma família.

"Ela era dona de uma sabedoria que eu nem sei explicar. Nós moramos juntas por um tempo e eu cresci ouvindo a minha avó me contar histórias e memórias que me atravessavam de maneiras bem importantes", contou.

Giovanna passava pelo seu processo de transição quando a doença chegou e se instalou entre Dona Preta e a família. Mesmo com a perda da memória, sua avó não deixou de reconhecê-la como uma mulher.