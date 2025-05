"Tenho proteções demoníacas", Candy Mel sobre tatuagem feita nas costas

Tem gente que faz tatuagem com significado. Tem gente que se joga na impulsividade. Candy Mel, ex-vocalista da Banda Uó, já fez as duas coisas. Durante participação no videocast 'Acessíveis' de Titi Müller e MariMoon no Canal UOL, a cantora abriu o jogo sobre os arrependimentos e simbolismos que carrega na pele.

"Eu odeio o meu laço", disse Candy, relembrando a tatuagem que fez aos 16 anos, com identidade falsa, em um show de rock em Goiânia. "Depois eu fui entender que aquela estética não combinava comigo", contou.

Mas nem tudo é arrependimento, Candy também fez tatuagens com significados místicos. No abdome, a cantora tem runas — símbolos do antigo alfabeto germânico, usados em práticas místicas e esotéricas — tatuadas. Segundo a cantora, "elas carregam um significado de equilíbrio universal".