Brasileiras esbarram em custo para fazer aborto na Argentina: 'Inviável'

Em um rascunho de decreto divulgado no dia 14, o presidente da Argentina, Javier Milei, propôs que "residentes temporários, transitórios e irregulares sejam obrigados a pagar por serviços de saúde".

Dessa forma, apenas estrangeiros com residência permanente poderão continuar a ter acesso ao sistema gratuito —o que pode tornar inviável o aborto para mulheres brasileiras.

Por lá [nas regiões de fronteira da Argentina com o Brasil] geralmente não há serviços privados que fazem o procedimento de aborto. Nos locais de fronteira o que se tem são hospitais públicos e essas mulheres muitas vezes não têm dinheiro para se deslocar até centros urbanos como Rosário e Córdoba, que estão mais afastados das fronteiras. Elas também não têm como arcar com o pagamento de uma clínica particular. Ou elas têm dinheiro para viagem, ou para o procedimento. Então é importante que as brasileiras pudessem ser atendidas nos hospitais públicos.

Rebeca Mendes, fundadora do Projeto Vivas

A cobrança de estrangeiros pelo serviço de saúde público não é novidade no país. Um levantamento feito pelo Chequeado, plataforma de verificação de dados da Argentina, mostrou que as cidades de Buenos Aires, Salta, Santa Cruz, Mendoza e Jujuy já estão cobrando o acesso à saúde pública de não residentes.

Algumas cobranças foram implementadas ainda no ano passado, como foi o caso de Salta, que criou uma lei sobre o tema em fevereiro de 2024, cerca de dois meses após Milei assumir o governo. Por lá, a normativa exime o estrangeiro de pagamento apenas em serviços de emergência. As medidas também chegaram a regiões de fronteira com o Brasil, como na província de Misiones.