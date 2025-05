Um gole de vinho? Sushi? Obstetra tira dúvidas sobre cuidados na gestação

O médico explica que a orientação alimentar durante o período gestacional é muito importante e que a gestante deve priorizar uma alimentação rica em proteínas, vegetais e carboidratos, de preferência integrais.

Marina Kupfer entrevista o obstetra Luiz Roberto Zitron no 'Amar+Materna' Imagem: Tency Produções

Carpaccio, steak tartare ou outras variações, o obstetra ressalta que o consumo de carnes cruas deve ser evitado. A contra indicação se deve pelo risco de toxoplasmose - uma infecção causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados por um protozoário encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais.

No caso do sushi, Zitron explica que existe ainda o risco de contaminação por conta do manuseio do peixe no restaurante. "A grande maioria dos médicos contra indicam o sushi por conta da contaminação de balcão, como salmonela, mas não é uma contraindicação absoluta", afirma.

Entrando em bebidas, existe a dúvida se uma tacinha de vinho fará mal. O especialista destaca que a contra indicação é absoluta para bebidas alcoólicas de qualquer tipo.

"Hoje em dia os estudos mostram que o limite para álcool é zero. A grávida não deve consumir bebidas alcoólicas. Aquelas que consomem com maior frequência podem ter problemas de desenvolvimento físico e no sistema nervoso central do bebê", explica.