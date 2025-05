Marcas fazem debate racial? 91% dos consumidores negros já sofreram racismo

A partir do aprofundamento do conceito de brasilidade, a L'Oreal Brasil conectou estratégia, intencionalidade e diversidade para atingir objetivos que agradam aos negócios e ao debate sobre inclusão, que viveu um pico nos últimos anos e agora soava um pouco escanteado. Exceto naquele prédio com vista direta para o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, sede da L'Oreal. Para aquele ponto onde estima-se que milhões de africanos escravizados aportaram, a empresa olha com expectativa de um futuro mais integrado e plural.

Para Edu, essa proximidade física reforça uma responsabilidade que vai além dos discursos. Todos os colaboradores, ao ingressarem na empresa, passam por um tour guiado pela Pequena África, região onde está o cais.

É sobre reconhecer o passado, entender o presente e construir o futuro. Edu Paiva, diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão de L'Oreal Brasil

A construção do futuro, apontada por Edu, se baseia em algumas causas: étnico-racial, gênero, pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIAPN+ e gerações, sempre integradas aos negócios. "Toda mudança começa internamente, nos nossos times, e impacta o negócio, as comunicações, as inovações, o ecossistema e, claro, o impacto social", explica.

Cris Guterres entrevista Edu Paiva, Diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo L'Oréal no Brasil Imagem: Luis Madaleno

Consumo de luxo no centro do debate racial

Outro ponto de atenção no debate étnico-racial, além de produtos para todos, é a desigualdade e o racismo cotidiano. "O racismo estrutural é uma realidade, e as empresas precisam ser parte da solução", avalia.