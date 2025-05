'Maior ato de amor que fiz por mim foi me divorciar,' diz Marcela Mc Gowan

Demorou para você entender que o amor próprio tem que estar no topo da prateleira? Nossa colunista Maria Ribeiro recebeu a webnamorada do Brasil Juvi Chagas e a médica e genital influencer Marcela Mc Gowan para um papo super sincero sobre energia, amor próprio, amizades e relacionamentos.

Elas abriram o coração para este episódio especial de "Maria vai com os outros" - a conversa rolou durante a nona edição do Universa Talks, que aconteceu em São Paulo no dia 17 de maio.