'Fui demitida': TPM é tabu e prejudica mulheres no mercado de trabalho

A profissional de T.I. Graziela Crispim, 32, natural de Taubaté (SP), é uma delas. Desde que teve a primeira menstruação, aos 15 anos, até pouco tempo atrás, quando deu início a um tratamento, ela sofria de cólicas intensas e sintomas emocionais como tristeza, irritabilidade e mudanças de humor.

Os sintomas vinham à tona com toda força na semana da TPM. Nas outras três semanas do mês, desapareciam. Eventualmente, ela descobriu que sofria de Transtorno Disfórico Pré-Menstrual (TDPM), uma espécie de TPM exacerbada.

Em consequência disso, Graziela passou por diversas situações desagradáveis no trabalho. A pior delas foi uma demissão, quando ela tinha 17 anos e trabalhava em um bazar.

Um dia, no auge da TPM, Graziela começou a passar mal, com cólica intensa, fraqueza e tremedeira. Então, procurou a dona do bazar para contar o que se passava com ela.

A dona disse para eu ir para casa e me cuidar. Agradeci e fui. No dia seguinte, fui demitida. Ela olhou para mim e disse: 'Olha, Grazi, pelo que eu percebi, você não vai dar muito certo aqui, porque você tem essas questões'. Ainda jogou a responsabilidade em mim, como se a culpa fosse minha.

Graziela Crispim

Em outra situação, ocorrida anos depois, também na semana da TPM, Graziela discutiu com um cliente que foi grosseiro com ela. Com ar de superioridade, ele disse que gastava "em um dia no shopping" o que ela ganhava "em um mês".