Dificuldade de ter orgasmo? Exercícios para o assoalho pélvico podem ajudar

A mulher que tem domínio e conhecimento do assoalho pélvico relata ter prazer com mais facilidade. Saber contrair a musculatura, assim como movimentar a região do quadril, com certeza ajudam.

Esse domínio da musculatura ajuda na obtenção do orgasmo, mas não é o responsável por ele. São as enervações da região, assim como o clitóris, que causam a sensação pelo corpo; e não o assoalho pélvico.

Relação sexual é uma troca

Conhecer as regiões do corpo, assim como da própria vagina, ajuda bastante no prazer, mas lembre-se que a transa não é uma via de mão única. A relação sexual é uma troca e a habilidade, experiência e técnica do parceiro ou parceira contam muito na hora.

Caso, ainda assim, tenha dificuldade em gozar, procure a ajuda de um profissional. Converse com sua ginecologista ou com um psicólogo, eles poderão orientar caso a caso com maior atenção, conhecendo o histórico da mulher.

