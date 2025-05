Sugadores de clitóris: o que todo mundo precisa saber sobre eles

Cada vez mais os sugadores de clitóris vêm conquistando um espaço antes dedicado aos vibradores nas prateleiras e nas plataformas on line das sex shops. E não é para menos, já que a estimulação direta no ponto de prazer feminino ajuda a alcançar orgasmos de maneira mais poderosa. Como esse órgão tem cerca de 8 mil terminações nervosas, é possível alcançar o clímax mais rápido do que com os vibradores vaginais.

E como usar?

Para tirar o máximo proveito possível desse sex toy é preciso seguir algumas recomendações. Afinal, como a grande maioria dos brinquedos eróticos, existem diversos modelos e, obviamente, possibilidades. Basicamente basta colocar o sugador posicionado sobre o clitóris, afastando os grandes lábios e sobre a vulva descoberta. Como existem os que somente sugam, os que vibram e sugam, os que fazem movimentos de vaivém, cada um tem de ser usado conforme indicações no próprio produto. Não há um padrão único de uso.

A masturbação com o sugador fica mais confortável se a mulher aplicar um pouco de lubrificante à base de água antes de colocar o brinquedinho para funcionar, medida que também evita assaduras e machucados. O importante é estar tranquila, relaxada e aproveitar o momento! Não há nenhuma posição específica mais apropriada, e sim aquela que pode proporcionar mais prazer à usuária.