Como beijar bem: veja dicas para você arrasar - e também o que não fazer

Universa ouviu especialistas em sexo e a resposta é unanime: não existe uma fórmula exata de um bom beijo, mas tem alguns truques para aproveitar melhor o momento e deixar as neuras de lado.

10 dicas para beijar bem

Certifique-se que a pessoa esteja na mesma sintonia que você, paquere mesmo. Tudo começa com um olhar.

Estar ansioso é normal. Mas lembre-se de cuidar da sua aparência, um bom banho e perfume e aproveite antes de tudo a companhia da pessoa

Escolha um local tranquilo. Se vocês estiverem a sós e em um clima favorável para sentarem um ao lado do outro, bater um bom papo, isso permite aproximações sutis (dar as mãos, fazer um carinho, cruzar os braços um com o outro, se abraçarem).

Procure uma boa oportunidade para conversar ao pé do ouvido, isso também irá permitir e induzir a pessoa a falar no mesmo tom de voz e no seu ouvido (desculpinha de cinema e falar baixo) fale de qualquer assunto, o que buscamos aqui é aproximação do rosto e estarem confortáveis no contexto contato físico (mãos dadas, carinho, braços um cruzado com o outro etc).