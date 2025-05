Madrasta até depois da separação: 'Filhas do meu ex me ensinaram a ser mãe'

O amor entre a "boadrasta" e as adolescentes se completa com Manuela, de quase 2 anos, filha de Nathalia com o pai das garotas. A bebê sempre foi muito desejada por Ana Clara e Maria Júlia, que lhe pediam para ter um irmão ou uma irmã.

"A Manuela ama elas, elas amam a Manuela. Eu nem consigo imaginar como seria uma sem as outras", conta Nathalia.

O pai das crianças tem quatro filhas: uma do primeiro casamento, as duas adolescentes e Manuela.

Ana e Júlia fazem questão de ajudar nos cuidados com a irmãzinha. "A Ana fica com mais frequência na minha casa, porque ela me ajuda muito com a Manuela, desde pequenininha. E a Júlia também, elas têm passe livre na minha casa, não tem muito dia certo."

Nem sempre foi assim...

No começo da relação de Nathalia com o pai das adolescentes, ela conta que teve alguns momentos de ciúme e atribui isso à imaturidade.