Ellora Haonne explica por que decepcionar os pais é importante

O que é sucesso? Para Ellora Haonne é poder 'viver com calma'

0:00 / 0:00

Ellora Haonne também falou sobre o que ela entende por sucesso. Segundo a influenciadora, sua percepção foge da ideia de excesso de produtividade e acúmulo de dinheiro. "Pra mim, sucesso tem sido viver com calma. (...) Eu percebi que não vale a pena ficar correndo atrás do rabo pra ficar nesse sucesso do que os outros dizem que é sucesso, que é você acumular muito mais dinheiro explorando os outros", contou.

'Acessíveis' no UOL

Toda terça, MariMoon e Titi Müller recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao apocalipse climático, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamento e cultura pop. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista ao episódio completo com Ellora Haonne: