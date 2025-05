Vídeos de 'trad wifes' são perigosos? Lab da Beleza debate energia feminina

Durante a nona edição do Universa Talks, que aconteceu em São Paulo no dia 17 de maio, Vanessa Rozan recebeu a influenciadora Robertita e a cozinheira Paola Carosella para um papo sincerão sobre as trends de comportamento que têm movimentando a internet.

De que forma elas afetam a nossa vida e a forma como nos enxergamos? O papo rendeu e as convidadas levantaram pontos de alerta sobre o movimento das "trad wife", que na tradução livre podem ser entendidas como "esposas tradicionais".

Essa trend ganhou força nas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram, e promove um estilo de vida em que a mulher escolhe viver centrada em ser dona de casa e priorizar o casamento e os filhos. Nos vídeos, elas costumam retratar uma rotina em que acordam às 04h da manhã para assar o pão que será servido no café da manhã em família, além de outras ações de serviço desse tipo.