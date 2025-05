Fe Paes Leme fala sobre amizades após maternidade: 'Pararam de me procurar'

Em entrevista a Tati Bernardi, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, confessou que errou com muitas de suas amigas quando elas se tornaram mães e que só conseguiu entender isso depois que também teve uma filha. "Pedi desculpa para algumas amigas, eu não entendia esse seu momento, agora eu entendo", contou a mãe da Pilar.

O bate-papo aconteceu no último sábado (17), na nona edição do Universa Talks, em uma gravação especial do podcast Desculpa Alguma Coisa. Nele, Fernanda respondeu perguntas sobre maternidade, relacionamentos, separações e recomeços.

Além disso, ela também revelou que antes da maternidade, aos 40 anos, se sentia pressionada e inferior as amigas que já estavam casadas e formando família. "Elas acham que são melhores do que eu, só porque elas são casadas e eu estou solteira.", revelou a apresentadora.