Ela ia à terapia para conseguir se separar e achou o amor na sala de espera

A terapeuta de Luiza e Giovanni foi a cupido da relação Imagem: Acervo pessoal

'Tentava reunir coragem para me separar'

"Conheci o Giovanni quando fazia terapia para conseguir sair de um relacionamento abusivo. Tinha 30 anos e sempre me imaginei, nessa idade, casada, feliz e com filhos. A realidade era bem diferente: eu estava tentando reunir coragem para me separar.

Sabia que não estava bem, mas não conseguia romper aquele ciclo. Tinha medo de ficar sozinha para sempre, de nunca mais encontrar o amor.

Durante as conversas com minha terapeuta, ela, às vezes, mencionava outros pacientes de forma superficial, apenas para que eu pudesse me identificar com certas situações. Foi assim que comentou sobre um cara empreendedor, sem muitos detalhes.

Um dia, ao sair da consulta, vi um rapaz na sala de espera. Era o Giovanni. Nossa terapeuta nos apresentou: 'Luiza, esse é o Giovanni, aquele empreendedor que sempre menciono para você'. Nos olhamos, trocamos um 'oi' meio tímido e fui embora.