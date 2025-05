5 dicas para lidar com uma relação à distância, como tem vivido Otaviano

O apresentador Otaviano Costa revelou que tem passado por uma relação à distância com a atriz Flavia Alessandra, com quem é casado.

"[A ponte-aérea] já teve mais evidente nas nossas vidas, mas tínhamos uma casa só. O que me desafia hoje é termos duas casas. Estou me estruturando, abrindo um espaço para as meninas estarem aqui porque o projeto é de longo prazo e quero que seja confortável para elas. Amo São Paulo, mas sou mais apaixonado pela nossa casa e vida no Rio. Estou fazendo o máximo para que aqui seja equivalente, para que elas tenham a sensação de um cantinho. Além do desafio de ficar longe delas, três dias na semana", contou ele, ao GShow.