'Usamos brinquedinhos': 6 vezes que Angélica falou de sexo e relacionamento

A apresentadora Angélica, 51, já fez revelações íntimas e polêmicas sobre sexo, virgindade, relacionamentos e desejo. Relembre abaixo algumas dessas ocasiões.

Intimidade no casamento

Em entrevista ao WOWCAST em maio de 2024, Angélica afirmou que a mentira não é permitida em seu relacionamento com Luciano Huck, com quem é casada desde 2004. Ao contar sobre como melhorou a intimidade com Huck, Angélica revelou que o casal passou a se "aproveitar mais". "Não pode ter preguiça. Casamento não é fácil, não tem receita, é muito gostoso o relacionamento, mas tem altos e baixos, dá trabalho", disse.

A apresentadora destacou que passou a ter mais trocas e conversas com o marido, e isso influenciou positivamente na relação. "A gente melhorou muito nossa intimidade, não só a cumplicidade, e dou crédito a mim mesma, porque nesse meu tempo [que tirei] para me conhecer, estar mais em casa, com meus filhos, percebi que essa intimidade fazia falta no meu casamento", declarou.