Quem são As Donas do Bar? Projeto divulga mulheres que lideram restaurantes

Você já parou para pensar sobre a segurança das mulheres que trabalham em bares? Para apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino, Jack Daniels tem o projeto As Donas do Bar, que destaca mulheres inspiradoras, que lideram e transformam esse mercado.

Cris Fibe puxou esse papo durante a nona edição do Universa Talks, que aconteceu em São Paulo, no dia 17 de maio. "Para além de todos os obstáculos que já existem no mercado de trabalho, esses são ambientes que têm algumas funções erroneamente associadas ao masculino", ela disse.

Além disso, Fibe também chamou a atenção para o direito à diversão com segurança, muitas vezes negado às mulheres que gostam de sair sozinhas para curtir a noite e viver com plenitude a própria companhia.