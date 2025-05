Mari Rios sobre tentar ser mãe: 'Exige do emocional, físico e espiritual'

Mariana Rios é conhecida por ser uma artista multifacetada — atriz, cantora, escritora e empresária. E nos últimos anos ela também se identifica com a missão de tentante: ela quer e tenta engravidar.

Mais do que compartilhar sua jornada individual de fertilização in vitro, Mariana tem dado voz a uma experiência comum ainda cercada de silêncio: a de quem sonha com a maternidade e não vê esse sonho se concretizar com a rapidez (ou a certeza) que o mundo espera.