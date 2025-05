Brasileiro é 'resistente' e EUA curtem ménage: como é cada país na cama?

EUA - Paraíso do ménage? Nova York, Los Angeles e Chicago possuem os maiores interessados por sexo a três, de acordo com o aplicativo de namoro 3somer. Um em cada nove americanos já esteve em um relacionamento poliamoroso e um em cada seis gostaria de experimentar esse tipo de relação, segundo a revista científica Frontiers in Psychology.

Itália - Gosto especial pelo sexo oral: Em uma porcentagem surpreendente, uma pesquisa apontou que mais de 80% dos italianos gostam de sexo oral. Além disso, 25% dos casais assistem a filmes pornôs juntos e 24% dos casais também dizem usar objetos ou comida para excitação. Em terras italianas, metade dos casais faz sexo duas ou três vezes por semana.

Na Índia, uma pesquisa apontou que indianos não gostam de preservativos Imagem: UruphongK/ iStock

Quênia - Homens fiéis: O relatório global de parentalidade "State of the World's Fathers" apontou que os homens da África tendem a ser mais propensos a ter filhos com duas ou mais mulheres, quando comparados aos de outros continentes. Contudo, os quenianos são os mais fiéis dentre as nações africanas.

Índia: odeiam preservativos. Uma pesquisa da Durex descobriu que 95% dos indianos não usam camisinha, levando até mesmo a discussões no Twitter com a hashtag #HateCondoms (odeio preservativos, em tradução livre) para saber o porquê. Os entrevistados sugeriram que o uso reduz a intimidade e que "havia falta de sentimento". Bom, no mês passado, um indiano morreu depois que passou supercola no pênis para substituir a camisinha, que previne não apenas filhos indesejados, como ISTs, então, melhor ouvir conselhos sobre sexo de outras fontes.

Japão - Na seca: 34% dos japoneses afirma fazer sexo semanalmente, o que os deixa na marca dos mais insatisfeitos do mundo, segundo a pesquisa da Durex. Longas jornadas de trabalho podem estar associadas à falta de contato físico entre os casais, que já chegam em suas casas exaustos, sem clima para esquentar o edredom.