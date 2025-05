Além do tule: acompanhe a rotina de autocuidado e beleza de uma bailarina

Quem nunca sonhou em ser bailarina? Saias de tule, maquiagem impecável, sapatilhas de ponta. Mas, na vida real, o balé exige muito mais do que visual. É preciso ter disciplina, dedicação e uma rotina regrada de autocuidado.

A seguir, Cláudia Carvalho, ex-bailarina da Cisne Negro Cia de Dança, uma das companhias mais importantes de dança contemporânea do país, conta como cuida da mente, do corpo e da pele para dar conta. Que sirva de inspiração!

Pele saudável

A maquiagem é parte do espetáculo — e Cláudia adora esse momento. Mas não abre mão dos cuidados com a pele: antes de aplicar qualquer produto, costuma lavar o rosto com sabonete neutro e, só depois, aplica hidratante. Além disso, ela nunca, em hipótese alguma, dorme com make.