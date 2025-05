Quadrisal Macettare tem 'tabela do sexo' e dia com passe livre pra aventura

De segunda a quinta-feira, Kel dorme e transa com Bruno. Diego, que mora no mesmo lar, dorme sozinho, e Jennifer está em outro endereço —os dois podem aproveitar esses dias para saírem com outras pessoas.

De sexta-feira a domingo, é a vez de Bruno dividir a cama com Jennifer, enquanto Diego dorme com Kel. Ocasionalmente, os quatro podem fazer um "surubão" entre eles, mas a preferência é pela manutenção dessa dinâmica que tem funcionado.

A tabela é apenas uma forma de organizar a rotina do quadrisal, não uma imposição, dizem. "Às vezes acontece de a Jennifer vir e passar a semana aqui. Às vezes acontece de dormirmos a três, de ficarmos a quatro, não tem problema. Mas a gente prefere manter a individualidade de cada casal", explica Kel.

Jennifer diz que mora a uma hora de distância, por isso, quando Bruno a convida para jantar fora de seus dias de tabela, ela dorme lá. "Não compensa ir e voltar, então a rotina da gente geralmente é essa."

Para deixar a relação ainda mais liberal, eles têm o dia do "passe livre": às quartas-feiras, Bruno e Kel vão ao swing em busca de outros parceiros sexuais. "Quarta é um dia que a gente sai só nós dois, vamos a uma casa de swing conhecer novas pessoas", explica ela.

'A gente se ama'

O clã Macettare, que também produz conteúdo adulto, costuma expor detalhes da rotina a quatro nas redes socias. Com tanta exposição, eles dizem receber críticas, mas focam apenas no apoio e, claro, no amor entre eles.