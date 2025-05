Fe Paes Leme sobre divórcio: 'Não separei pra pegar geral, elaborei o fim'

Tati Bernardi entrevista Fernanda Paes Leme no Desculpa Alguma Coisa que foi gravado dentro do Universa Talks Imagem: Mariana Pekin/ UOL

Fepa também confessou que se tornar mãe mudou sua perspectiva sobre suas amizades. "Quando eu era solteira, eu tinha muita raiva das casadas ou das que tinham namorado. [...] Mas quando me tornei mãe, comecei a ver a vida com uma outra perspectiva e dando valor a outras coisas [...]. Errei com muitas amigas que foram mães porque não estive ali do lado entendendo o momento", afirmou.

Menos de um ano após o nascimento de Pilar, Fernanda e o empresário Victor Sampaio anunciaram o fim do relacionamento. Ela ressaltou que a separação costuma ser um cenário comum para casais durante os primeiros dois anos do nascimento do filho. "Entrei para essa estatística", afirmou.

Foi doloroso porque a gente queria que desse certo — e deu, por quatro anos. Mas o término foi muito aterrador pra mim. Elaborei muito sozinha, na terapia e com ele. No fundo, desde o início, eu sabia o que queria. Fernanda Paes Leme

Além disso, Fepa falou sobre como a separação repercutiu e de como as mulheres são sempre alvo de comentários depreciativos nesses casos. "[Os comentários] eram sempre voltados para esse lado sexual, do tipo: 'acabou porque ela não queria mais transar'", disse.

Tati também quis saber como Fernanda lida com a exposição de Pilar nas redes sociais e como ela toma decisões sobre isso.