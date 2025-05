A ciência responde: qual o melhor horário do dia para fazer sexo?

Sexo, ciclo menstrual e hormônios: uma combinação poderosa

Além do relógio, o calendário menstrual também influencia diretamente na qualidade e intensidade do desejo sexual. Segundo Vitti, o "melhor sexo do mundo" costuma acontecer cerca de 10 dias após a ovulação, ou seja, durante a fase lútea do ciclo, quando há um aumento significativo nos níveis de estrogênio e testosterona, potencializando a libido e a sensibilidade erótica.

Esse fenômeno foi corroborado por uma pesquisa publicada na revista Archives of Sexual Behavior (2013), que mostrou que as mulheres relataram maior excitação sexual e maior frequência de relações sexuais na fase do ciclo que antecede a menstruação, especialmente quando estão em relacionamentos estáveis.

E nos dias atuais?

Com o crescimento do home office e da flexibilização dos horários — especialmente após a pandemia —, muitos casais passaram a reorganizar suas rotinas, incluindo pausas para autocuidado e intimidade durante o dia. O tema ganhou ainda mais força com a explosão de conteúdos sobre saúde hormonal e sexualidade cíclica no TikTok e no Instagram, plataformas onde profissionais como Alisa Vitti continuam viralizando com dicas de biohacking e sexual wellness.

A boa notícia? Entender o funcionamento do seu corpo, dos seus hormônios e dos seus ciclos pode ser um passo importante para viver uma vida sexual mais satisfatória — seja sozinha ou acompanhada. E se você estava esperando um sinal para ajustar seus horários de prazer, ele veio: marque na agenda, porque a tarde promete.