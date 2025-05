'Depois que minha filha morreu, criei ONG para ajudar pais enlutados'

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Tatiana Maffini conta como encontrou forças para criar uma ONG de apoio a pais enlutados depois de ter perdido a primeira filha.

Helena nasceu com um sopro no coração, uma alteração no fluxo sanguíneo que provoca ruído durante a ausculta do órgão, condição que foi diagnosticada logo após seu nascimento.

Mesmo com a medicação, o quadro de Helena não evoluiu como o esperado e, 17 dias após ao parto, ela foi levada para o hospital em estado grave. Além do agravamento do problema, a menina ainda teve de enfrentar outro obstáculo: a falta de leitos na UTI (unidade de terapia intensiva) neonatal.