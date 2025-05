Batom de sapatilha, baby look: relembre itens que são pura nostalgia

Já se você cresceu na década de 1990, o quentinho no coração vem com o gloss roll-on com glitter. E não dá para esquecer das tatuagens de chiclete, que atravessaram décadas como os anos 1980, 1990 e 2000 e sempre eram disputadas no recreio.

Looks que marcaram época

Nos anos 1990, a moda era divertida e influenciada por ídolos da TV e da música, com baby looks (alô, Angélica!), tênis com luzes, óculos em formato de coração e pulseirinhas de miçanga, que, aliás, voltaram com tudo nos últimos anos, embaladas pela onda Y2K.

Nos anos 2000, ousadia e brilho influenciados por Britney Spears e Christina Aguilera, com cintura baixa, presilhas coloridas e sombra azul.

Imagem: Getty Images/B

Já a nostalgia de quem cresceu nos anos 2010 bate forte com o estilo clean de batom nude e looks inspirados em blogueiras e no Tumblr.