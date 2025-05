Preguiça da semana? 'Boys subindo em morro pra aprender a lavar louça'

Em uma conversa sobre "Isso não é sinal de fracasso!", a influenciadora digital Ellora Haonne, conhecida por seus conteúdos voltados à saúde mental e acolhimento, trouxe reflexões sobre experiências que muitos ainda enxergam como fracasso, como assumir sentimentos ruins e até decepcionar quem mais se ama, mas que para ela é algo que considera necessário. "Uma coisa que foi muito importante para mim foi decepcionar os meus pais", afirmou.

Criada em Mongaguá, litoral de São Paulo, Ellora enfrentou a expectativa de continuar o negócio familiar, um quiosque de praia, ou seguir na arquitetura, área pela qual seus pais torciam. Mas ela escolheu trilhar um caminho diferente, voltado à comunicação e à criatividade como criadora de conteúdo. "Foi uma grande decepção pra eles", contou.

Além da escolha profissional, sua identidade também foi motivo de confronto com o modelo idealizado pela família. "Eu sou, LGBT. Então, isso foi uma questão durante muito tempo de poder falar abertamente sobre isso, com o meu pai principalmente. Tinha muito medo da reação dele", confessou. Para Ellora, apesar de romper com o desejo alheio seja dolorido, é também libertador.

As pessoas vêm com muito egoísmo, né? Tipo, como você quer decepcionar os seus pais? Como você não vai fazer o que eles querem pra você? Eles só querem te proteger, a gente escuta muito isso. E nem sempre, né? Ellora Haonne

MariMoon e Titi Muller também relembraram momentos em que decepcionaram seus pais. Titi compartilhou que desde a infância batia de frente com o pai, criado em uma estrutura machista no Rio Grande do Sul. "Na adolescência, eu fui uma demônia", brincou, ao lembrar dos conflitos que tinha com figuras que representavam autoridade.

Já MariMoon falou sobre o rompimento com a religiosidade da mãe. "Foi um momento bem trágico, de desconexão total familiar, um grande drama, um grande trauma", contou.