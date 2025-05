Lucimar de 'Vale Tudo' foi atrás: como conseguir pensão alimentícia?

Uma cena da novela "Vale Tudo" (TV Globo) em que uma mulher decide cobrar do ex o pagamento de pensão alimentícia para o filho provocou aumento na procura por atendimento na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas, afinal, quem pode pedir a pensão e como funciona o processo?

Como pedir pensão alimentícia?

Para solicitar uma pensão alimentícia, é possível contratar um advogado ou buscar a Defensoria Pública para dar entrada no processo. O pedido pode ser feito pelo aplicativo da Defensoria do seu estado ou pelo site. No caso da Defensoria de São Paulo, é possível agendar um atendimento por meio do site. No caso da Defensoria do Rio, o acesso é feito por meio de um aplicativo e a pessoa deve seguir estes passos:

Baixar o aplicativo "Defensoria RJ";