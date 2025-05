'Estava destruída após um aborto, mas tinha medo de contar à minha chefe'

Andrea acredita que não teria contado a ninguém o que estava passando, mesmo se soubesse de seus direitos.

"É colocar um holofote em cima de você. Por estar em uma posição de liderança, não queria que tivessem um olhar de pena e vulnerabilidade sobre mim."

O segundo aborto aconteceu durante a pandemia. Dessa vez, ela não teve opção: precisou avisar no trabalho que estava com uma gravidez ectópica e que precisaria retirar uma das trompas. "O feto tinha sete centímetros", conta. Nessa situação, mandou uma mensagem ao chefe explicando o que estava acontecendo. A resposta foi: "Se cuida".

Ela trabalhou da cama do hospital, mesmo após avisar sobre a situação. "Ninguém me orientou, o RH não entrou em contato dizendo que eu poderia me afastar. As pessoas continuavam me chamando com pedidos do escritório. No fim, minha ginecologista me deu uma semana de afastamento [devido à cirurgia de retirada da trompa]."

Ela e o marido pararam de evitar uma nova gravidez, pois sabiam que a possibilidade de sucesso era pequena. No começo deste ano, Andrea engravidou novamente. "Quando fiz o teste e deu positivo, não queria acreditar que daria certo."

Nem para a família ela contou. Era medo —reflexo de tudo o que já havia vivido. Quando finalmente começou a curtir a gestação e acreditar que evoluiria, sentiu uma cólica muito forte e percebeu um sangramento.