Julia Petit elogia GenZ no trabalho: 'Geração que se sente livre pra falar'

Fibe chamou a atenção para a preocupação da GenZ em analisar o perfil da chefia e da relevância disso para que as mulheres não sejam silenciadas no seu espaço de trabalho.

"Nunca passou pela minha cabeça levar em consideração o perfil da chefia ao entrar em uma empresa. Comecei a trabalhar em 2004 e era muito difícil me posicionar ao ser vítima de um assédio moral. Naquela época a gente chamava de chefe escroto. Mas eu não me posicionava, fui me letrando ao longo do caminho", afirmou.

Sobre a desigualdade de gênero, Carol ressaltou a importância da diversidade para romper com estereótipos e estigmas no mercado de trabalho.