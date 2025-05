De moda a maquiagem, balletcore volta a ser tendência. Veja como aderir

A Miu Miu continua inserindo as sapatilhas em suas coleções e inspirou outras marcas a criarem sua própria versão da peça. Sediada em Nova York, Sandy Liang é uma das que abraçaram a trend com criações em rosa clarinho, off white, preto e até com aplicações brilhantes.

Entre as celebs, as sapatilhas de balé conquistaram a cantora Rosalía, que combinou com meias brancas de cano alto, minissaia e blusa branca de botão entreaberta. Fresh e cool.

Onda sneakerina

Marcas esportivas como Puma e Adidas também se renderam à moda no primeiro semestre deste ano. A Puma lançou o Speedcat Ballet, uma versão do seu tradicional tênis de corrida com cabedal de camurça e faixas. Já a concorrente trouxe uma releitura do seu Adidas Taekwondo, com elásticos longos que reproduzem as fitas de cetim usadas por bailarinas e amarradas acima dos tornozelos.