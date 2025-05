'Minha filha morreu 17 dias depois de nascer. Fiquei na escuridão'

'Amar + Materna' é o programa apresentado por Mariana Kupfer que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube de Universa e toda sexta às 20h no Canal UOL. No episódio desta semana, Tatiana Maffini fala da escuridão que enfrentou após a morte da primeira filha: Helena tinha apenas 17 dias de vida quando partiu.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu email e tempo de gestação para receber a newsletter semanal Tempo de gestação Selecione Informe seu email Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade

A gestação havia sido super desejada, Tatiana estava casada há 15 anos e demorou um ano para conseguir engravidar de Helena. A gravidez foi tranquila, sem nenhuma intercorrência que pudesse indicar que a menina nasceria com algum problema de saúde.

No entanto, logo após o parto, Helena foi diagnosticada com sopro no coração, uma alteração no fluxo sanguíneo que provoca ruído durante a ausculta do órgão.