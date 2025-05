Energia, trabalho, força e sensualidade: veja o que rolou no Universa Talks

Desculpa Alguma Coisa

Tati Bernardi entrevista Fernanda Paes Leme no Universa Talks 2025 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Foi doloroso porque a gente queria que desse certo — e deu, por quatro anos. Mas o término foi muito aterrador pra mim. Elaborei muito sozinha, na terapia e com ele. No fundo, desde o início, eu sabia o que queria .Fernanda Paes Leme

Aguenta coração! Tati Bernardi recebeu a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme para uma conversa super emocionante sobre maternidade e relacionamentos. Com muitas verdades sobre amor, recomeços e transformações, Fepa falou da chegada de Pilar, sua primeira filha, e do fim da relação com Victor Sampaio. A conversa completa você poderá assistir na quarta-feira (21), na publicação do episódio gravado durante o evento.

Amar+Materna