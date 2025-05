Autoestima e prazer: técnicas para se soltar e curtir seu corpo sem tabus

O uso de roupas curtas é um desafio inicial para muitas alunas, mas logo se torna parte do processo de aceitação. As mulheres começam a se ver de forma mais positiva, entendem que são maravilhosas como são e, sim, é possível começar com uma aula experimental — acessível em muitos estúdios.

Dança para se libertar

Axé, dança do ventre, burlesca ou até coreografias no salto alto. Modalidades de dança voltadas à autoestima têm se multiplicado em diversos estúdios e coletivos femininos. A proposta? Mexer o corpo, soltar a vergonha e se reconectar com a potência de ser quem se é — sem julgamentos.

Dançar com consciência corporal pode ser uma verdadeira terapia. A ideia é se gostar dançando.

Massagem tântrica: prazer e reconexão

Mais do que uma experiência sensorial, a massagem tântrica é uma ferramenta terapêutica que visa reconectar corpo e mente. As sessões promovem autoconhecimento e ajudam a entender os bloqueios que impedem o prazer. E nem sempre envolvem nudez ou toques genitais.