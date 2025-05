Cat eyes, look monocromático: bailarinas das telas inspiram estilo clássico

O filme O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos (2018) e a série Tiny Pretty Things (2020) podem ser ótimas referência para o uso do coque bem alinhado. Mas, como estamos em 2025, é sempre possível adaptar o penteado para diferentes curvaturas e tamanho de cabelos —e, é claro, arriscar desalinhar um pouco.

Brilho natural

Imagem: Getty Images

Em Yuli (2019), a história do dançarino cubano Carlos Acosta é contada com foco no seu corpo e nos obstáculos na construção da carreira. Inspire-se no filme para criar makes focados na pele natural e no glow.

Peça sobre peça

Imagem: Jamie McCarthy/Getty Images

Em 2020, Sabrina Carpenter viveu a Dançarina Imperfeita. Na série, a personagem da estrela abusava dos looks com sobreposições e golas. Com a chegada do inverno, pode ser uma ótima pedida, não?