Angélica desabafa e expõe dilemas da 'geração sanduíche': o que significa?

Angélica com o marido, Luciano Huck, e os filhos: dupla jornada no cuidado dos pais e da próxima geração Imagem: Reprodução

"Sobra" para as mulheres, frequentemente, este papel. A PNAD de 2022 apontou que elas dedicam cerca de 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. A própria apresentadora fez uma brincadeira —com fundo de verdade, estatisticamente— no podcast: "Não sei se homem dá conta disso não, gente! Você tem que equilibrar todos os pratinhos."

A mudança do papel feminino enquanto responsável pelo mundo da casa não acompanhou o novo papel da mulher definido com a sua participação no mercado de trabalho. Este ainda é um processo em construção, mas que tem impacto na esfera da afetividade, fazendo com que as mulheres ainda se sintam responsáveis pelas esferas afetivas atribuídas à família.

Maria da Conceição Lafayette, professora de sociologia da UFPE, a VivaBem em 2024.

'Geração sanduíche' deve ser cada vez maior

Dois fenômenos podem expandir a chamada "geração sanduíche". O primeiro é o envelhecimento da população, com o número de idosos aumentando graças às vidas mais longas proporcionadas pelos avanços da medicina. A redução do número de filhos por casal também implica em menos gente na família para se dividir no cuidado ao idoso. Mas há outro fator que pesa nesta balança: os jovens têm demorado mais para obter a sua independência financeira —e passado mais tempo dividindo tetos, contas e problemas com os pais.

Por isso, a geração sanduíche já tem cara: a maioria é de mulheres entre 40 a 49 anos. A conclusão é de um estudo realizado pelas pesquisadoras Jordana Cristina de Jesus e Simone Wajnman, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).