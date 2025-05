Seu filho faz birra sem parar? Pode ser Transtorno Opositor Desafiador

O sucesso da página mostrou que muitas famílias precisavam de orientação. "As perguntas chegavam aos montes: 'O que eu faço com tal comportamento?', 'Como lidar com meu filho?'", relata. Agora, Andreia trabalha ajudando pais e mães a compreenderem e lidarem com a neurodivergência.

A importância da intervenção precoce

Embora o TOD não possa ser diagnosticado em bebês, comportamentos intensamente demandantes podem ser sinais. "Crianças com o transtorno requerem mais atenção, mais intervenção do adulto. Elas precisam de um co-regulador, um cuidador que as ajude a atravessar esses momentos de intensa frustração", explica a mãe e especialista.

E é importante ficar atento porque a intervenção precoce é um fator determinante para a redução dos impactos ao longo da vida. Quem recebe suporte desde cedo, mesmo antes de um diagnóstico fechado (enquanto os pais e especialistas investigam), tende a desenvolver mecanismos de regulação emocional, reduzir os comportamentos opositores e sofrer menos com as consequências do transtorno.

Mas, muitas crianças e adultos passam anos sem saber que são neurodivergentes. O pai de Maria Fernanda, marido de Andreia, é um exemplo. "Por conta da nossa filha, ele também foi investigar suas dificuldades e recebeu o diagnóstico de TDAH tardio, já com 47 anos. Hoje ele entende melhor suas dificuldades com impulsividade, procrastinação e autoestima."

O diagnóstico correto, segundo ela, é transformador para quem é neurodivergente. "Mesmo sendo sofrido, existe um alívio em saber que aquilo que você sente tem um motivo e pode ser tratado. Ainda existe muito preconceito e falta de informação, mas histórias como a nossa mostram que é possível transformar vidas com conhecimento e empatia."