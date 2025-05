Titi e MariMoon no Universa Talks: Rivalidade inviabilizaria nosso trabalho

Mesmo após o fim da MTV, Mari e Titi não soltaram as mãos e o "Acessíveis" é o resultado dessa parceria que não parece ter data de validade.

"Ela entende os meus momentos e eu os dela", afirma Titi. "É muito gostoso criar com a Mari, ela é pioneira e visionária em muitas camadas da vida e tem uma visão de mundo que me agrega demais. Ô sorte."

Com o videocast elas descobriram uma conexão ainda mais forte. "Aprofundamos ainda mais essa parceria, pois estamos em uma fase mais madura e com novos desafios. Ficou ainda mais claro o quanto o respeito e a compreensão entre as duas são gigantes. É uma irmandade em diversos níveis", afirma MariMoon.

Ritual do sushi

Quando uma delas está meio borocoxô ou precisando se encontrar, elas fazem o "ritual do sushi com vinho" na casa de Titi. Uma noite de comidinhas com a melhor amiga para voltar para o eixo e retomar a rota.

"Em todos esses quinze anos nós nunca tivemos uma única briga. Sempre digo que nunca é uma contra a outra, e sim as duas contra os problemas e adversidades que aparecem no caminho", afirma Titi.